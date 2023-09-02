مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في استبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت لستيني

ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والكسور رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالتين البريطانية والكندية، والذي أضاف، أنه بعد إجراء الفحص السريري للمريض وسماع التاريخ المرضي له تبين تعرضه لإصابة رياضية منذ عام 1996م في الركبة اليسرى أدت إلى شعوره بآلام شديدة، وقد أجرى على أثرها 3 عمليات مناظير وإصلاح للرباط الصليبي للتغلب على تلك الأعراض، ولكن لم تحقق تلك العلاجات التحسن المطلوب، كما توقف تماماً بعدها عن ممارسة الرياضة نتيجة إكتشافه مشكلة إضافية لم تعالج في الرباط الداخلي بنفس الركبة ، وظل يعاني بعدها من الألم لمدة 27 عاماً.