"التجارة": وفرة تموينية عالية في المشاعر.. وأكثر من 72 مليون سلعة غذائية في منى

وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل إمداد تمويني تحمل أكثر من 39 مليونًا و867 ألف عبوة مرطبات من الألبان والعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و283 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 710 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.