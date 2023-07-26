"الغذاء والدواء" ترصد 128 مخالفة خلال 4719 زيارة تفتيشية في يونيو

وأشارت إلى أنها أغلقت (17) منشأة لعدم حصولها على ترخيص أو بسبب مخالفات مؤثرة في سلامة المنتجات، وأوقفت (3) من خطوط الإنتاج، وأتلفت (667) كجم، فيما بلغ عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ (39.077) إرسالية، تم رفض (312) منها.