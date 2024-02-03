البرودة تمتدُّ لتشمل وسط وشرق المملكة وفرص محدودة للأمطار في بعض المناطق.. تفاصيل

تُشير آخر نواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية المُطورة لدينا في طقس العرب، إلى تأثّر أجواء واسعة من المملكة يوم السبت بكتلة هوائية باردة، بحيث يكون الطقس باردًا نسبيًّا إلى بارد في مختلف المناطق، باستثناء مناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة، بحيث يكون الطقس بها دافئًا.
كما يُتَوَقّع بمشيئة الله أن تتكاثر السحب على أجزاء من جنوب غرب المملكة، قد ينتج عنها هطول لبعض الزخات المتفرقة من الأمطار، تكون محلية ومحدودة.
أما الرياح فيُتوقّع أن تكون شمالية غربية في نشطة مع هبات قوية أحيانًا في أجزاء من شمال ووسط المملكة، قد تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محلّي، والله أعلم.