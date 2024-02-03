البرودة تمتدُّ لتشمل وسط وشرق المملكة وفرص محدودة للأمطار في بعض المناطق.. تفاصيل

تُشير آخر نواتج أنظمة المُحاكاة الحاسوبية المُطورة لدينا في طقس العرب، إلى تأثّر أجواء واسعة من المملكة يوم السبت بكتلة هوائية باردة، بحيث يكون الطقس باردًا نسبيًّا إلى بارد في مختلف المناطق، باستثناء مناطق تهامة جنوب غرب وغرب المملكة، بحيث يكون الطقس بها دافئًا.