"روبوت" ذكي لمكافحة الحرائق يعزّز الأمن والسلامة بمحطة "شعيبة مكة"

ويمتاز روبوت مكافحة الحرائق بأنه مضاد للانفجار ومضاد للمياه، كما أن الجزء الأمامي منه مغطّى بطبقة قادرة على احتمال الحرارة، ومطاط مضاد للهب يمنع اشتباك خرطوم الإطفاء، علاوة على قدرته على سحب خرطومَي إطفاء بطول 60م معبّأة بالماء، وقدرة كبيرة على تحمل درجات الحرارة، كما أنه مزود بنظام رشاشات تبريد أوتوماتيكية "ستائر مياه مزدوجة"، وجهاز تحكم عن بعد للتحكم في دوران القاذف وتغيير أساليب الإطفاء المتعددة، وسھولة التبديل بين المياه والرغوة، إلى جانب نظام لاسلكي لنقل الصورة عالية الجودة في المراقبة، وتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متقدمة توفر مسافة طويلة للاتصال وقدرة عالية ونقل البيانات إلى مركز التحكم والقيادة وصناع القرار.