أوبو تُطلق خدمة ضمان تغطي دول مجلس التعاون والهند

للاستفادة من خدمات الضمان المجانية وتحديثات النظام المجانية، يمكن للعملاء إحضار أجهزة OPPO الخاصة بهم، مع إبراز إيصال الشراء وبطاقة الضمان، إلى أي مركز خدمة محلي معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. أما بالنسبة للأجهزة التي انتهت فترة ضمانها أو تلك التي لا يشملها الضمان، تقدم OPPO خدمات الإصلاح مقابل تكلفة رمزية، ما يتيح للعملاء استبدال الأجزاء التالفة، بما في ذلك اللوحة الرئيسية، والشاشة، والبطارية بأسعار تنافسية تحددها مراكز الخدمة المحلية.