أوبو تُطلق خدمة ضمان تغطي دول مجلس التعاون والهند

أعلنت أوبو (OPPO) أن خدمتها الجديدة لضمان الهاتف عبر البلدان، باتت متوفرة حالياً لأجهزة معينة تم شراؤها داخل دول مجلس التعاون الخليجي والهند. تتيح هذه المبادرة لعملاء OPPO الوصول إلى خدمات شاملة للضمان والإصلاح وترقية الخدمات في مراكز خدمة OPPO المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.
تشمل خدمة الضمان عبر البلدان، مجموعة من طرازات OPPO، بما في ذلك A3x، A3، A3 Pro 5G، وسلسلة Reno12، و F27Pro+، وطرازات أخرى ، وهي متوافرة للعملاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، والهند.
للاستفادة من خدمات الضمان المجانية وتحديثات النظام المجانية، يمكن للعملاء إحضار أجهزة OPPO الخاصة بهم، مع إبراز إيصال الشراء وبطاقة الضمان، إلى أي مركز خدمة محلي معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. أما بالنسبة للأجهزة التي انتهت فترة ضمانها أو تلك التي لا يشملها الضمان، تقدم OPPO خدمات الإصلاح مقابل تكلفة رمزية، ما يتيح للعملاء استبدال الأجزاء التالفة، بما في ذلك اللوحة الرئيسية، والشاشة، والبطارية بأسعار تنافسية تحددها مراكز الخدمة المحلية.
وتنصح OPPO العملاء، بهدف ضمان تجربة سلسة، القيام بالنسخ الاحتياطي للبيانات قبل أي تحديث، حيث قد تؤدي تحديثات النظام إلى فقدان البيانات. تبدأ فترة الضمان، عند تفعيل العميل لبطاقة الضمان الإلكترونية، وستعتمد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة على السياسات المحلية لمركز الخدمة. يمكن للعملاء الإطلاع على كامل التفاصيل عبر زيارة الرابط .
في ظل التزام OPPO المتواصل بالابتكار وتعزيز تجارب العملاء، تجسد هذه المبادرة خطوة هامة في إطار سعيها لتوفير الدعم الموثوق وخدمات ما بعد البيع المتميزة لقاعدة العملاء في عبر دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ومن خلال ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، تهدف OPPO إلى توفير مستوى أعلى من الراحة، بما يؤكد التزامها بتعزيز رضا العملاء والرعاية ذات الجودة العالية وضمان الموثوقية التي تتميز بها OPPO.