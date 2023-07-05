"السعودية اليابانية لرقمنة البناء" تطلق أدواتها التقنية الحديثة.. تحوّلٌ عالمي في قطاع التشييد

وكانت الشراكة السعودية اليابانية لرقمنة البناء قد انطلقت العام الماضي في اليابان بين مجموعتي آل سعيدان للتنمية وإيزاوا اليابانية؛ بهدف صناعة تحول تقني صناعي في القطاع العقاري في المملكة للانتقال إلى الجيل الرابع في البناء، بما يسهم في رفع نسبة التملك للمواطنين بجودة أعلى وتصاميم مناسبة، تماشيًا مع توجهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، في دعم القطاع الخاص وتمكينه، ومواكبة لرؤية المملكة 2030 في تعزيز وتطوير منظومة البحث والابتكار، وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن عالي الجودة بالتصميم المناسب لهم حسب رغباتهم، في وقت قياسي.