"الحج": إتاحة تصاريح عُمرة رمضان عبر تطبيق "نُسُك"

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إتاحة تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، عبر تطبيق "نُسُك NUSUK"، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.
وأوضحت أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الآن الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق "نُسُك NUSUK" الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر " Apple Store" أو " Google Play”، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح، مشيرة بأن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.
وحرصًا على سلامة المعتمرين نوّهت الوزارة إلى أن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق "توكّلنا"، على أن تكون حالة المتقدّم الصحيّة في جميع الأحوال غير مصاب بعدوى نشطة من فايروس كورونا (كوفيد-19) وغير مخالطٍ لمصاب.
وحثّت الوزارة الراغبين في تأدية العمرة في رمضان على المبادرة باستخراج التصاريح والالتزام بالموعد المحدد فيه، إسهامًا في توزيع الطاقة الاستيعابية وتقليص الازدحام في الشهر المبارك، منوهة أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه التسهيلات انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الدائم على راحة وسلامة زوار بيت الله الحرام، واهتمامها بانتظام أداء العمرة وإتاحتها لأكبر عدد من المسلمين.