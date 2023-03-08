"الحج": إتاحة تصاريح عُمرة رمضان عبر تطبيق "نُسُك"

وأوضحت أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الآن الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق "نُسُك NUSUK" الذي يمكن تحميله بسهولة من خلال متجر " Apple Store" أو " Google Play”، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح، مشيرة بأن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.