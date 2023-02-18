الفلكي "هندي": أكبر انفجار شمسي منذ 5 أعوام شهدته الشمس ليلة أمس

وذكر الفلكي "هندي"، أن هذا الانفجار تَزَامَن مع إطلاق 51 قمرًا صناعيًّا من أقمار ستارلينك.. وفي حادث سابق تزامَن إطلاق نفس النوع من الأقمار مع انفجار شمسي أضعَف وصول الأقمار إلى مداراتها؛ مما تسبب في سقوطها واحتراقها في الغلاف الجوي.