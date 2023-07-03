"رئاسة الحرمين" تثري رحلة الحجاج بمسابقة "روح من الحرم"

قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسابقة "روح من الحرم" التي تهدف إلى إثراء الجانب المعرفي لحجاج بيت الله الحرام بطرق تحفيزية مبتكرة؛ من خلال طرح الأسئلة المعرفية بطرق تفاعلية شيقة.
وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي: تهدف هذه المسابقة إلى إثراء الفكر والمعرفة لضيوف الرحمن من خلال طرح الأسئلة الفكرية المتنوعة في شتى المجالات المعرفية المختلفة كالعلوم الشرعية والتاريخ والحضارة الإسلامية وجوانب الوسطية والاعتدال، وكذلك تعزيز قيم الإنسانية التي عايشها حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الوكالة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الفكرية والمعرفية النوعية لكافة زوار وقاصدي بيت الله الحرام وإثراء رحلتهم المباركة.