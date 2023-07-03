"رئاسة الحرمين" تثري رحلة الحجاج بمسابقة "روح من الحرم"

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي: تهدف هذه المسابقة إلى إثراء الفكر والمعرفة لضيوف الرحمن من خلال طرح الأسئلة الفكرية المتنوعة في شتى المجالات المعرفية المختلفة كالعلوم الشرعية والتاريخ والحضارة الإسلامية وجوانب الوسطية والاعتدال، وكذلك تعزيز قيم الإنسانية التي عايشها حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم.