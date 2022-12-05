بـ 7 مئوية.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة وجازان والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 7 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جدة وجازان والقنفذة 32 درجة، ومكة المكرّمة 31 درجة، وشرورة 30 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة ووادي الدواسر وينبع والأحساء والخرج 29 درجة، والرياض والدمام وبيشة 28 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ7 درجات مئوية، تليها أبها والباحة وعرعر والقريات 8 مئوية، وحائل 9 درجات، وتبوك وسكاكا 10 مئوية.
وسجّلت عرعر وطريف والأحساء والوجه والقريات أعلى رطوبة 95%.