بـ 7 مئوية.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة وجازان والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 7 درجات مئوية.