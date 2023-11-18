أمين مجلس التعاون: الأزمة في غزة وتداعياتها باتت تُهدد الأمن الإقليمي والعالمي

وبيّن البديوي أن التواصل بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مستمر، على المستويات كافة، لتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات منها السياسية، الأمنية والاقتصادية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة؛ لا سيما أن دول المجلس أمست أحد أبرز الشركاء الإقليميين والدوليين الاتحاد الأوروبي.