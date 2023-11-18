أمين مجلس التعاون: الأزمة في غزة وتداعياتها باتت تُهدد الأمن الإقليمي والعالمي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن أمله بأن تُسهم جهود ودور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة بقطاع غزة، والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف العدوان على غزة.
ولفت إلى أن الأزمة في غزة وتداعياتها، باتت تُهدد الأمن الإقليمي والعالمي؛ مما يستوجب تدخّل جميع الدول والمنظمات لوقف هذه الأزمة.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، على هامش مشاركته في النسخة التاسعة عشرة لمؤتمر "حوار المنامة".
وبيّن البديوي أن التواصل بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي مستمر، على المستويات كافة، لتبادل وجهات النظر حيال العديد من الموضوعات منها السياسية، الأمنية والاقتصادية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة؛ لا سيما أن دول المجلس أمست أحد أبرز الشركاء الإقليميين والدوليين الاتحاد الأوروبي.