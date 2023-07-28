محليات

أمير عسير يشهد انطلاق مباريات المجموعة الثانية من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023

عروض الضوء والصوت أضاءت سماء مدينة الأمير سلطان الرياضية وشكّلت لوحة فنية
أمير عسير يشهد انطلاق مباريات المجموعة الثانية من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023

شهد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء أمس، انطلاق مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي، خلال الفترة من 27 يوليو إلى 12 أغسطس في الطائف وأبها والباحة، ويشارك فيها (16) ناديًا عربيًا.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم شاهد عروض الضوء والصوت التي أضاءت سماء مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة، وشكّلت لوحة فنية تحمل شعارات البطولة.

واستهل نادي الهلال السعودي مشواره العربي بلقاء نادي أهلي طرابلس الليبي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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