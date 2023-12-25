تطهير 6 مرات يوميًّا.. صورة رقمية لـ"مرافق الوضوء بالمسجد النبوي" تبرزها "الحرمين"

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تطهير 6 مرات يوميًّا.. صورة رقمية لـ"مرافق الوضوء بالمسجد النبوي" تبرزها "الحرمين"
2782 دورة مياه و7500 ميضأة و19 مرفقًا لدورات المياه موصلة إلى مواقف السيارات
أبرزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهود الهيئة في خدمات مرافق الوضوء في المسجد النبوي، وعدد المتاح من كل مرفق داخل المنظومة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن هناك 2782 دورة مياه، و7500 ميضأة للوضوء، و19 مرفقًا لدورات المياه موصلة إلى مواقف السيارات.
وأضاف مستعرضة باقي الخدمات: "122 سلمًا كهربائي، و12 مصعدًا للوصول إلى دورات المياه".
وأشارت إلى أنه يتم "تطهير وتعقيم مرافق الوضوء 6 مرات يوميًّا" عبر 6000 لتر من مواد التنظيف تستخدم في تطهير وتعقيم مرافق الوضوء.