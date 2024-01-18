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"رئاسة الشؤون الدينية" تسخر الإمكانات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة غدًا بالحرمين
"السديس" يدعو القاصدين من الزائرين والمعتمرين والمصلين إلى التعاون من أجل خلق أجواء روحانية
سخرت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمكانات منظومتها الدينية؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، وتهيئة البيئة التعبدية الخاشعة لهم، وتكثيف الدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية؛ ليوم الجمعة.
ودعا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رواد الحرمين الشريفين من الزائرين والمعتمرين والمصلين يوم الجمعة إلى التعاون؛ لخلق أجواء روحانية إيمانية؛ يعظم فيها المكان، ويظهر الأثر للشعائر في السلوك والوجدان.
وطالب القيادات التخصصية في المنظومة الدينية ببذل مزيد من التهيئة للأجواء التعبدية، والدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتعميق فضيلة يوم الجمعة في نفوس المسلمين.