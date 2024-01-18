"رئاسة الشؤون الدينية" تسخر الإمكانات وتهيئ الأجواء التعبدية لصلاة الجمعة غدًا بالحرمين

ودعا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رواد الحرمين الشريفين من الزائرين والمعتمرين والمصلين يوم الجمعة إلى التعاون؛ لخلق أجواء روحانية إيمانية؛ يعظم فيها المكان، ويظهر الأثر للشعائر في السلوك والوجدان. ‏