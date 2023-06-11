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تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتخطى الـ٤٨ مليون ريال
لدعم الأشقاء بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء
تخطى إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم" صباح اليوم، الـ٤٨ مليون ريال؛ وذلك عبر 260.148 متبرعًا.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وأوضح المركز أن ملايين السودانيين بحاجة للوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب؛ وعطاءُ المتبرعين يخفف معاناتهم، والدعم يوفر لهم مستلزمات الحياة.