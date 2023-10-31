بالخزعة السائلة.. "التخصصي" ينجح في الكشف مبكرًا عن 50 جينًا مرتبطًا بالسرطان

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء الخزعة السائلة لمختلف المراحل العمرية للمرضى، التي تُعد بديلًا أكثر أمانًا من خزعات الأنسجة التقليدية، بوصفه المركز الصحي الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يطبق هذه التقنية التي تمتاز بكشفها المبكر عن نحو 50 جينًا مرتبطًا بالسرطان، وأكثر من 3000 طفرة جينية؛ مما يشكّل نقلة نوعية في تجربة المرضى، وخيارًا لا يتطلب استئصال أنسجة من المنطقة المصابة لفحصها، في خطوة تحسن نتائج الرعاية الصحية، وتجربة المريض.