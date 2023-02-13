أمير الرياض يهنئ "الهلال" على المركز الثاني في كأس العالم للأندية

وأضاف: "كان لجهودكم وزملائكم أعضاء مجلس الإدارة الدور الأبرز في الاستفادة القصوى مما قدمته القيادة الحكيمة من دعم كبير للأندية الرياضية، وتهيئة جميع الإمكانيات لتحقيق هذا المستوى والإنجاز الكبير، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات".