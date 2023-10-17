حصريا ولفترة محدودة .. الوطنية للإسكان NHC تبدأ تطبيق أقل هامش ربح تمويلي 2.59% على جميع مشاريعها

حيث أطلق الوطنية للإسكان مؤخرًا كونها قائدة التطوير العقاري بالمملكة أكثر من 163 مشروعًا سكنيًا في ست مناطق مختلفة، لتوفّر أكثر من 154 ألف وحدة سكنية، وذلك تحقيقًا لاستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، لتسرّع من وتيرة استقرار المواطنين