كأول شركة سعودية تفوز باللقب.. "شاي الصمان" يحصد جائزة "شاي العالم" الدولية

فازت شركة "شاي الصمان" رائدة الشاي الطبيعي في مسابقة "شاي العالم" الدولية المرموقة كأول شركة سعودية وطنية تفوز بهذه الجائزة في نسختها السادسة، والتي تمنحها منظمة AVPA، وهي منظمة دولية متخصصة تعنى بمذاق وجودة المنتجات الزراعية من الشاي والقهوة.
وحصلت "شاي الصمان" على الجائزة خلال تكريم خاص من المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد أشاد خلال التكريم رئيس المنظمة وأعضاؤها بجودة ومذاق شاي الصمان؛ استناداً لتقرير لجنة الخبراء من الحكام الدوليين القائمين على ترشيح الفائزين بالجائزة من مختلف دول العالم، وذلك وفق معايير دولية لصناعة واستنباط أوراق الشاي.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لـ"شاي الصمان" عن سعادته بهذا التكريم، الذي يعكس التزامهم المستمر بالتميز والابتكار في عالم الشاي، وأيضاً يعزز هذا الإنجاز مكانة الشركة كشركة وطنية سعودية في سوق الشاي العالمي.
ويأتي هذا التكريم ليبرز التقدير العالمي لجودة منتجات الشركات الوطنية السعودية، وتعد هذه الجائزة إضافة مهمة إلى قائمة الإنجازات التي حققتها شركة "شاي الصمان"؛ مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في عالم صناعة الشاي الطبيعي ويؤكد التميز والجودة التي تتمتع بها منتجاته.