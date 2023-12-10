كأول شركة سعودية تفوز باللقب.. "شاي الصمان" يحصد جائزة "شاي العالم" الدولية

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لـ"شاي الصمان" عن سعادته بهذا التكريم، الذي يعكس التزامهم المستمر بالتميز والابتكار في عالم الشاي، وأيضاً يعزز هذا الإنجاز مكانة الشركة كشركة وطنية سعودية في سوق الشاي العالمي.