"صحة الطائف" تُنهي المرحلة الأولى من خطة الحج

أنهت صحة الطائف اليوم المرحلة الأولى من خطة الحج التي اعتمدها وأشرف عليها مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني، حيث اشتملت الخطة على تشغيل 18 مركزًا صحيًا على مدار الساعة لخدمة الحجاج، ويعمل بهذه المراكز 69 طبيبًا، و121 فنيًا، و33 إداريًا.
ووفقًا لبيانٍ أوردته صحة الطائف لـ"سبق"، فقد قدمت خلال المرحلة الأولى للخطة خدمات التوعية والتثقيف لأكثر من 30 ألف حاج وحاجة من خلال فرق توزعت على مطار الطائف، وميقات السيل الكبير، ووادي محرم، ونقطة الفرز بالبهيتة، وعَمِلَ بهذه الفرق أكثر من 170مثقفًا ومتطوعًا.
كما قدمت "صحة الطائف" ولأول مرة 3 مبادرات اشتملت على عيادة افتراضية تخدم جميع المواقع التي يمر بها الحاج وهي عبارة عن عيادة تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية، وكذلك فريق توعوي للحفاظ على القدم السكري، وفريق من مستشفى الأطفال لتوعية 1000حاج عربي وغير عربي افتراضياً حتى انتهاء مناسك الحج من خلال المتابعة المستمرة معهم عن طريق فريق متخصص.
كما شارك خلال المرحلة الأولى 30 سيارة إسعاف للتحرك الميداني على الطرقات المختلفة، بالإضافة إلى سيارة صيانة متنقلة للتعامل مع أي حالات.
في حين كانت قد أجرت "صحة الطائف" العديد من الفرضيات التي تعطي مؤشرًا على جاهزية المواقع الصحية للتعامل مع أي حدث ومنها فرضية لتسمم غذائي، وكذلك فرضيات للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، كما تم إجراء تمرين مكتبي عن كيفية التعامل مع الحدث بالتعاون مع المركز الوطني للأزمات والكوارث بوزارة الصحة.