"صحة الطائف" تُنهي المرحلة الأولى من خطة الحج

في حين كانت قد أجرت "صحة الطائف" العديد من الفرضيات التي تعطي مؤشرًا على جاهزية المواقع الصحية للتعامل مع أي حدث ومنها فرضية لتسمم غذائي، وكذلك فرضيات للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، كما تم إجراء تمرين مكتبي عن كيفية التعامل مع الحدث بالتعاون مع المركز الوطني للأزمات والكوارث بوزارة الصحة.