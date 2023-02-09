سفارة المملكة في أنقرة: إجلاء 45 مواطنًا سعوديًا إلى الوطن بعد الزلزال

أكد القائم بالأعمال في سفارة المملكة في أنقرة محمد الحربي، أنه ومنذ اللحظة الأولى لوقوع كارثة الزلزال شكّلت السفارة السعودية في أنقرة فريقًا توجّه إلى أضنة مباشرة، وهي المدينة القريبة من منطقة الزلزال.