سفارة المملكة في أنقرة: إجلاء 45 مواطنًا سعوديًا إلى الوطن بعد الزلزال

أكد القائم بالأعمال في سفارة المملكة في أنقرة محمد الحربي، أنه ومنذ اللحظة الأولى لوقوع كارثة الزلزال شكّلت السفارة السعودية في أنقرة فريقًا توجّه إلى أضنة مباشرة، وهي المدينة القريبة من منطقة الزلزال.
وقال الحربي: قام هذا الفريق باستقبال المواطنين السعوديين والتواصل معهم عن طريق وسائل التواصل، ووصل العدد إلى 45 مواطنًا وتم إجلاؤهم بالكامل إلى مدينة أضنة التي تعتبر آمنة نسبيًا.
وأضاف: ابتداءً من يوم أمس، تم نقلهم على دفعات إلى المملكة، وأبشركم أنهم جميعًا بخير ولم يتعرض أي منهم للأذى أو الإصابة جراء الزلزال.