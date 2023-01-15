"سدايا" تضم بيانات أكثر من 240 نظاماً حكومياً وتحصد جوائز محلية وإقليمية

وتُعنى منصة سوق البيانات بأتمتة عمليات مشاركة البيانات بين الجهات في المملكة، حيث يمكن للجهات من خلال هذه المنصة استعراض خدمات مشاركة البيانات (APIs) والاشتراك فيما يناسبها منها بطريقة آلية وفقاً لسياسات حوكمة البيانات الوطنية، ويحتوي السوق على أكثر من 250 خدمة مشاركة بيانات ويهدف إلى تنظيم عملية مشاركة البيانات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة مما يحفز الجهات للاستثمار في البيانات وتحقيق الإيرادات منها ومن ثم المساهمة في بناء اقتصاد رقمي في المملكة.