دور بارز.. وزير الخارجية يلتقي مع نظرائه بمجلس التعاون في اجتماع استثنائي

وجرى خلال الاجتماع، ‏بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.