جدة.. الأعلى في كميات الأمطار أمس الأربعاء بـ"67.6" ملم

سجّلت منطقةُ مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بالمملكة، أمس الأربعاء؛ حيث بلغت "67.6" ملم في حي أم السلم بمحافظة جدة، فيما سجّل حي الأمير فواز "56.4" ملم، وحي الجامعة "38.6" ملم، وسجّلت الليث "28.6" ملم، والهدا بالطائف "19.0" ملم، وميقات السيل الكبير "16.5" ملم.
ورصد التقريرُ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كمياتِ هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال "95" محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت "9" مناطق، هي: "الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والحدود الشمالية، والباحة، والجوف".
وكشف التقرير عن تسجيل منطقة الرياض "22.0" ملم في البطين الجنوبي بمحافظة الزلفي، و"15.0" ملم في مزارع خروب بشقراء، و"13.0" ملم بكلٍّ من: شقراء، وروضة السبلة بالزلفي. فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة "4.2" ملم في مهد الذهب. وفي منطقة القصيم سجّلت رياض الخبراء "27.0" ملم، وقبة بالأسياح "20.4" ملم، ومحطة القطار بالقصيم "16.2" ملم، والبكيرية "15.0" ملم.
وأشار إلى تسجيل الرقعي بحفر الباطن في المنطقة الشرقية "8.2" ملم، والصرار بالنعيرية "5.9" ملم. وفي عسير سجّلت بني عمرو بالنماص "9.2"، وتنومة "5.6" ملم، وبللسمر بأبها "5.0" ملم.
وفي الحدود الشمالية سجّل مطار عرعر "5.0" ملم، والعويقيلية "4.6" ملم. بينما شهدت منطقة الباحة تسجيل "4.8" ملم في الباحة، وسجّلت الجوف "3.0" ملم في طلعة عمار بسكاكا، و"1.2" بالشويحيطية في سكاكا.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط .