جدة.. الأعلى في كميات الأمطار أمس الأربعاء بـ"67.6" ملم

ورصد التقريرُ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، كمياتِ هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال "95" محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت "9" مناطق، هي: "الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والحدود الشمالية، والباحة، والجوف".