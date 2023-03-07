وزير الخارجية يناقش تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية في اجتماع طاولة مستديرة ببريطانيا

كما تناول الاجتماع التطورات في الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، وناقش دور المملكة في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، والحديث عن المستجدَّات في الملف النووي الإيراني، وجهود المملكة في دعم الأمن والتنمية في اليمن.