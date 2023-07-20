العثور على مفقودَي الأفلاج.. أحدهما توفي وشُعلة نار تنقذ الآخر

وفي التفاصيل، تَلَقّت الجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأفلاج يوم أمس الأربعاء، بلاغًا يفيد بتغيب مواطنين منذ يوم الأحد الماضي.. وعلى الفور هُرعت فِرَق الجهات الأمنية والفِرَق التطوعية من "جمعية الأفلاج للإنقاذ" و"جمعية وسم" وعدد من المتطوعين والأهالي في البحث عنهم، بتكثيف البحث عنهما وتلقي الباحثين عنهم بعض المعلومات الإرشادية من عمالة الآبار الارتوازية شرق الأفلاج.