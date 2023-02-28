فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد مبنى الورشة المركزية لصيانة معدات تخزين اللقاحات في عدن

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, بتفقد مبنى الورشة المركزية الخاصة بصيانة معدات التبريد لمراكز تخزين اللقاحات بمدينة عدن التي تم بناؤها ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).
واطّلع الفريق على أقسام الورشة المتعددة, التي تعمل بهدف مواصلة حفظ اللقاحات وتسهيل وصولها للمستفيدين لا سيما في المناطق الريفية بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
وأشاد وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي, بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة لمشاريع وبرامج القطاع الصحي والتي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية في إطار الدعم الأخوي والإنساني المقدم من المملكة العربية السعودية عبر المركز الذي يشمل مختلف المحافظات اليمنية.
يأتي ذلك في إطار سعي المملكة الحثيث من خلال ذراعها الإنساني لتقديم مشاريع وبرامج إنسانية متنوعة من أجل دعم المؤسسات الحكومية الصحية اليمنية في مختلف المحافظات وتحسين أدائها المهني.
من ناحية أخرى، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل والأمراض الجلدية في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة, بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء المشروع, بإجراء 15 عملية جراحية متخصصة، والكشف على 85 حالة.
وجاء المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.