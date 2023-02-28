فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد مبنى الورشة المركزية لصيانة معدات تخزين اللقاحات في عدن

من ناحية أخرى، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة الحروق والتشوهات والتجميل والأمراض الجلدية في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة, بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس 2023م.