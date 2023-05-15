"الحج" تدرّب 80 قائد فوج من قادة أفواج حجاج نيجيريا في دورة لـ3 أيام

نفّذ مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة، دورة تدريبية لتدريب وتأهيل نحو 80 قائد فوج من قادة أفواج حجاج نيجيريا القادمين لأداء فريضة حج هذا العام.
واستهدفت الدورة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، وشارك فيها مدير مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة المهندس أياد محمد فضل، ورئيس قسم التدريب بشركة حجاج إفريقيا غير العربية الدكتور محمد شكري زمزمي، وفريق عمل من المدربين السعوديين، ومكتب شؤون حجاج دولة نيجيريا، إعداد وتأهيل قادة أفواج الحجاج النيجريين قبل قدومهم من خلال برنامج تدريبي.
وتضمّن البرنامج شرحًا مفصلًا لرحلة الحاج منذ مغادرته لبلاده، مرورًا بكل المرافق "قبل وأثناء وبعد تأدية نسك الحج"، والمهارات الحياتية أثناء أداء النسك.
ويُقدم البرنامج توعية شاملة حول كل ما يتعلق بأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى مهارات التفويج وإدارة الحشود البشرية في الحج.
ويأتي تنفيذ الدورة ضمن برنامج تنمية وتطوير القدرات البشرية التي ينفذها مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة؛ بهدف التكامل مع الجهات العاملة في مجال الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها؛ لمواكبة التطور في آليات العمل وأساليب تطبيقها، من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية التي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن بشكل مباشر، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من خدمات إدارية وميدانية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية لإكساب المتدربين المهارات والسلوكيات اللازمة، ضمن برنامج "ترحاب" لتحقيق أهداف برنامج "ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تسهيل استضافة حجاج الحرمين وتقديم أفضل الخدمات لهم.