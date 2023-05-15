"الحج" تدرّب 80 قائد فوج من قادة أفواج حجاج نيجيريا في دورة لـ3 أيام

ويأتي تنفيذ الدورة ضمن برنامج تنمية وتطوير القدرات البشرية التي ينفذها مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة؛ بهدف التكامل مع الجهات العاملة في مجال الحج والعمرة داخل المملكة وخارجها؛ لمواكبة التطور في آليات العمل وأساليب تطبيقها، من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية التي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن بشكل مباشر، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من خدمات إدارية وميدانية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية لإكساب المتدربين المهارات والسلوكيات اللازمة، ضمن برنامج "ترحاب" لتحقيق أهداف برنامج "ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تسهيل استضافة حجاج الحرمين وتقديم أفضل الخدمات لهم.