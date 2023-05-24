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"الجدعان": منطقة الخليج لديها موقع إستراتيجي يمكّنها من تحقيق طموحاتها الاستثمارية
قال: المملكة تمتلك خططاً استثمارية في البنية التحتية على المدى البعيد
أكّد وزير المالية محمد الجدعان؛ أن منطقة الخليج لديها موقعٌ إستراتيجي يمكّنها من تحقيق طموحاتها الاستثمارية، وخطط استثمارية في البنية التحتية على المدى البعيد.
وأضاف الجدعان؛ خلال مشاركته في جلسة حوارية، بعنوان "تعظيم القدرة التنافسية الخليجية العالمية" ضمن #منتدى_قطر_الاقتصادي، أن منطقة الخليج هي أكثر المناطق أعمالاً، وهو دليلٌ على جاهزيتها للاستثمار، ونسعى لمزيدٍ من الاستثمارات في البنية التحتية.
ولفت الجدعان؛ إلى أن المملكة لديها خطط استثمارية في البنية التحتية على المدى البعيد.