"الجدعان": منطقة الخليج لديها موقع إستراتيجي يمكّنها من تحقيق طموحاتها الاستثمارية

وأضاف الجدعان؛ خلال مشاركته في جلسة حوارية، بعنوان "تعظيم القدرة التنافسية الخليجية العالمية" ضمن #منتدى_قطر_الاقتصادي، أن منطقة الخليج هي أكثر المناطق أعمالاً، وهو دليلٌ على جاهزيتها للاستثمار، ونسعى لمزيدٍ من الاستثمارات في البنية التحتية.