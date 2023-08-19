"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 32 طن سلال غذائية بولاية الخرطوم في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 32 طنًّا و600 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 3.623 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأشقاء في جمهورية السودان للتخفيف من معاناتهم.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية.
وشهد شهر يوليو 2023م استقبال 6.100 مريض في مركز عرسال للرعاية الصحية، قدمت لهم 13.184 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية؛ حيث بلغت نسبة الذكور 42% والإناث 58%، بينما شكّلت نسبة اللاجئين 62% والمقيمين 38% من إجمالي المستفيدين.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة -عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة- بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
إلى ذلك، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ308 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2023م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتَضَمّن المشروع تقديم 1.167 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 65% ونسبة الإناث 35%، بينما شكّلت نسبة النازحين 15% والمقيمين 85% من إجمالي المستفيدين؛ فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ67 مريضًا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 241 مريضًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدّمها المملكة -ممثلةً في المركز- لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
من جهة أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 222 مستفيدًا خلال الفترة من 19- 25 يوليو 2023م، منهم 30 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و9 أشخاص في عيادة الحالات الطارئة، و54 مريضًا في عيادة الباطنية، و5 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية؛ فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 24 شخصًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ100 مريض، وراجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيدان اثنين.