"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 32 طن سلال غذائية بولاية الخرطوم في السودان

وراجع العيادات 222 مستفيدًا خلال الفترة من 19- 25 يوليو 2023م، منهم 30 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و9 أشخاص في عيادة الحالات الطارئة، و54 مريضًا في عيادة الباطنية، و5 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية؛ فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 24 شخصًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ100 مريض، وراجع عيادة الجراحة والتضميد مستفيدان اثنين.