"الراجحي": "القيادة" تهتم بالشباب كثروة حقيقية يعتمد عليها الوطن في حاضره ومستقبله

بعدها ألقى عضو مجلس إدارة المنتدى، الدكتور خالد العواد؛ كلمةَ المنتدى والجائزة؛ أشاد فيها بأهمية المنتدى في تعزيز العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، ونقل المعارف وتبادل الخبرات والتجارِب التي تسهم في خدمة قضايا الشباب، مشيرًا إلى أن المنتدى يتضمّن معرضًا للجهات العاملة مع الشباب، تشارك فيه 29 جهة من مختلف القطاعات، موضحًا أن المنتدى يحتفي في هذه النسخة بالفائزين بجائزة العاملين مع الشباب في دورتها الأولى، التي خصّصت لمسار الكيانات غير الربحية المعنيّة بالشباب، وستتم إتاحة التقديم في المسارات الأخرى "المبادرات والأفراد المهتمين بالشباب" في الدورات القادمة.