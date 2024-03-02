"الأرصاد": هطول أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحوّل شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط حفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.