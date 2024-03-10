السديس لقاصدي بيت الله الحرام: تفرغوا للعبادات.. ولا تنشغلوا بالتصوير.. وأخلصوا العمل لله

أوصى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في كلمة توجيهية بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام مساء اليوم، بضرورة التعاون مع رجال الأمن والقائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإنجاح هذا الموسم، ولتحقيق الأمن والإيمان والخير والبركات، وفق توجيهات ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله-، داعياً إلى مراعاة الأمن والسلامة في بيت الله الحرام.
وهنأ رئيس الشؤون الدينية، القيادة الرشيدة، وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكداً أن بلوغ شهر رمضان المبارك؛ نعمة عظيمة ومنَّة جسيمة، ومن تمام شكره تعالى: إخلاص العمل لوجهه الكريم، والقيام بما أوجبه من الصيام، مراعياً أحكامه وآدابه، والمحافظة على صلاتي التراويح والقيام، وتعاهد تلاوة كتاب الله -عز وجل-، والصدقة والإحسان، وجميع الأعمال الصالحة؛ لنيل العتق من النار.
وأضاف: إننا نعيش في بيت الله الحرام شرف المكان، وينبغي على المسلمين جميعاً أن يحرصوا على إخلاص العمل لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفرغ في هذا الحرم الشريف للعبادة واستغلال هذا الموسم الفياض بالجود والنفحات الربانية، وعلينا الحرص على سلامة أنفسنا ومراعاة صحتنا وعدم المزاحمة وإيذاء إخواننا بالقول أو الفعل، واتباع التعليمات والتوجيهات من الجهات المعنية في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وأهاب رئيس الشؤون الدينية بجميع قاصدي بيت الله الحرام بعدم التصوير، وإشغال أوقاتهم بالطاعات، وعدم المدافعة والتزاحم عند الأبواب والممرات والمطاف والمسعى. وحث المرأة المسلمة على المحافظة على عفافها وحجابها وحشمتها وحيائها وخفض صوتها في هذا المكان المبارك، وعلى مصطحبي الأطفال توجيههم وتعليمهم آداب الحرمين الشريفين. وختم معاليه كلمته بأن يتقبل الله من المسلمين صالح الأعمال، وأن يجعل شهر رمضان المبارك شهر خير وعبادة، وأن يمن علينا بالعتق من النار، وأن يعيده على بلادنا وبلاد المسلمين بكل خير وأمن واطمئنان.