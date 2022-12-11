"الأرصاد" تحذر: أمطار تضرب 7 مناطق بدءًا من مساء اليوم حتى الخميس

ويتوقع أن يمتد تأثير الحالة المطرية بهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم غد (الاثنين) إلى الخميس المقبل تشمل مناطق: المدينة المنورة (المهد، وادي الفرع، الحناكية)، الحدود الشمالية (رفحاء)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح)، كذلك أجزاء من مناطق عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، البرك جازان (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة).