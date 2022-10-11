فيديو.. ضبط 4 أشخاص تسوّلوا أمام المساجد ومحطات الوقود في الجوف

وأضاف، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لقيامه بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر عند إحدى محطات الوقود، كما تمّ ضبط مواطنة تتسوّل بطريقة مباشرة أمام أحد الجوامع.