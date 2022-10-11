فيديو.. ضبط 4 أشخاص تسوّلوا أمام المساجد ومحطات الوقود في الجوف

استمراراً للجهود الأمنية لرصد وضبط المتسوّلين في مختلف مناطق المملكة، نجحت القوات الأمنية في منطقة الجوف في ضبط عددٍ من المتسوّلين بالأماكن العامة وأمام المساجد.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأنه تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية الأردنية عند قيامها بالتسوّل بشكلٍ مباشر داخل إحدى الصيدليات.
وأضاف، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لقيامه بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر عند إحدى محطات الوقود، كما تمّ ضبط مواطنة تتسوّل بطريقة مباشرة أمام أحد الجوامع.
وأكّد أنه تم رصد وضبط مواطنة تسوّلت بشكلٍ مباشر أمام أحد المحال التجارية.
وطالب الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.