"سليمان الحبيب الطبية" تُوَقع اتفاقية تعاون مع كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية

وأكد الأستاذ الدكتور عوض العمري رئيس الشؤون الأكاديمية والطبية، أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ستوظف قدراتها وخبراتها التدريبية النوعية، لطلاب مرحلتي البكالوريوس والامتياز بكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية، وإكسابهم الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تُمَكنهم من أداء مهامهم الوظيفية فيما بعدُ بكل كفاءة وإتقان، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع أحد أكبر الجامعات الوطنية التي رفدت المملكة بالعلماء في مختلف التخصصات؛ مضيفًا أنه ليس فقط متفائلًا بهذا التعاون؛ بل على يقين أنه سيحقق أكثر مما خططنا لها من فوائد بالنظر إلى الخبرات والإمكانيات النوعية التي يحظى بها الطرفان.