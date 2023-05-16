"سليمان الحبيب الطبية" تُوَقع اتفاقية تعاون مع كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية

وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، اتفاقية تعاون مشترك مع كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية بجامعة الملك سعود، في المجالات الأكاديمية والبحثية وتدريب وتأهيل طلاب الكلية العملي، بمرحلتي البكالوريوس والامتياز بمستشفيات ومراكز المجموعة.
وتَضمنت الاتفاقيةُ إمكانيةَ إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة، وتوظيف خبرات الطرفين في خدمة المجتمع ودعم الكوادر الوطنية الشابة، وتمكينها من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة عمل فعلية احترافية.
وأكد الأستاذ الدكتور عوض العمري رئيس الشؤون الأكاديمية والطبية، أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ستوظف قدراتها وخبراتها التدريبية النوعية، لطلاب مرحلتي البكالوريوس والامتياز بكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية، وإكسابهم الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تُمَكنهم من أداء مهامهم الوظيفية فيما بعدُ بكل كفاءة وإتقان، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع أحد أكبر الجامعات الوطنية التي رفدت المملكة بالعلماء في مختلف التخصصات؛ مضيفًا أنه ليس فقط متفائلًا بهذا التعاون؛ بل على يقين أنه سيحقق أكثر مما خططنا لها من فوائد بالنظر إلى الخبرات والإمكانيات النوعية التي يحظى بها الطرفان.
وأوضح "العمري" أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود المجموعة لتعزيز التعاون بينها وبين الجامعات الوطنية والإقليمية والعالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، خاصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، وتوطين الوظائف الصحية؛ مؤكدًا أن الجامعة ستعمل على تطبيق كافة بنود الاتفاقية، لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في مخرجات الجامعة التعليمية وتحديدًا في المجالات التطبيقية والصحية.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ترتبط مع "23" جامعة محلية وعالمية باتفاقيات تعاون، وتعتبر التعليم والتدريب الطبي والإداري للكوادر الوطنية جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، وقامت خلال العام الماضي بتدريب وتأهيل "2500" ممارس صحي، وكذلك تخريج "330" ممارسًا صحيًّا، كما أطلقت "28" برنامجًا خاصًّا بالزمالة والدبلومة، بها الآن أكثر من "190" طبيبًا وطبيبة.