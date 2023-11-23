"السديس" يلتقي المشرفين على حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد الحرام
أكد رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال لقائه بالمشرفين على حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مكتبه بالمسجد الحرام؛ أن من استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية المستقبلية: تعظيم مشاريع الحلقات القرآنية تحت شعار "وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتيلًا".
وأضاف: أن القيادة الرشيدة، أيدها الله، تعطي تعليم القرآن الكريم في رحاب الحرمين الشريفين، جليل الرعاية والاهتمام، ولكل ما ينفع القاصدين، ويستثمر أوقاتهم، ويعود بالنفع والإثراء على تجربتهم الدينية.
وأشاد "السديس" بدور حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في الحرمين، وما تقوم به من عمل ريادي في خدمة كتاب الله تعالى والعلوم الشرعية، والتسهيل على القاصدين في تعلُّم القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته وحفظه، بمنهجية علمية مؤصلة.
وحثّ المشرفين على مضاعفة جهود الحلقات يوم الجمعة؛ إثراءً للقاصدين والزائرين والمصلّين.
ومن الجدير بالذكر أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الحرمين تُدار بأيدٍ وطنية تحمل علوم القرآن والقراءات، والإجازات القرآنية المتصلة سندًا بالنبي ﷺ، إضافة إلى المؤهلات الشرعية والتربوية.
وتهدف حلقات تحفيظ القرآن الكريم في الحرمين الشريفين، إلى تأصيل وتعليم الطرق الصحيحة لحفظ القرآن الكريم وتصحيح تلاوته، في بيئة تعليمية تربوية، وفق مسارات؛ لضمان إتقان تلاوة كتاب الله تعالى، وحفظه وتجويده، عبر كفاءات سعودية مؤهّلة علميًّا بالإجازات القرآنية والقراءات، والعلوم الشرعية.