"السديس" يلتقي المشرفين على حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد الحرام

وأشاد "السديس" بدور حلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في الحرمين، وما تقوم به من عمل ريادي في خدمة كتاب الله تعالى والعلوم الشرعية، والتسهيل على القاصدين في تعلُّم القرآن الكريم، وتصحيح تلاوته وحفظه، بمنهجية علمية مؤصلة.