شاهد.. طريق مزدوج أمام مدرسة بالطائف خطر يحدق بالطلاب.. والأهالي يناشدون

يُشكِّل الطريق المزدوج الواقع أمام مبنى مدرسة عبادة بن الصامت الابتدائية في الحلقة الشرقية بالطائف خطورة بالغة، وبات مهددًا لحياة الأبناء الطلاب أثناء خروجهم من مدرستهم، وقدومهم إليها؛ لأنهم يقطعون مسارَي الشارع وصولاً لها.
ويضع أولياء الأمور أيديهم على قلوبهم خوفًا على أبنائهم؛ كون الطريق المزدوج تسير فيه المركبات بسرعة هائلة، ولا يخلو من المراهقين المخالفين الذين لا يلتزمون بالتعليمات المرورية؛ إذ يعكس بعضهم المسار المواجه لمبنى المدرسة قادمًا من الحي الذي تقع فيه؛ فيتسببون في وقوع حوادث مرورية. كذلك يخاف الأهالي من وقوع حوادث دهس أليمة لطلاب المدرسة.
وأكد عدد من سكان الحي "الحلقة الشرقية"، الذي يحتضن المدرسة، وخصوصًا القريبين منها، وجود مطب صناعي واحد في الشارع المعني، ولكن لا يخدم المدرسة إطلاقًا؛ إذ يزدحم الشارع بالمركبات صباحًا وقت قدوم الطلاب، وكذلك ظهرًا وقت مغادرتهم المدرسة، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على ذلك الشارع، وزيادة المطبات الصناعية كحل يسهم -إن شاء الله- في حماية الأبناء الطلاب.
كذلك ناشدوا "المرور" الوجود وقت الذروة، وتنظيم حركة السير، ورصد المخالفات المرتكبة؛ حتى يكون الشارع آمنًا لعبور الطلاب.
يُشار إلى أن "أمانة الطائف" للحفاظ على جودة الطرقات، وضمان تنقُّل آمن للسكان داخل أرجاء المدينة، قامت بتقييم حالة الطرق من خلال أجهزة متطورة؛ لرصد الملاحظات التي تتطلب الصيانة، وتصنيف الطرق إلى رئيسة وفرعية، وتحديد حجم الحركة المرورية وكثافتها، والنظر في مدى اكتمال الخدمات. وعلى ضوء النتائج يتم وضع البرامج اللازمة المعالجة ووفق مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة.