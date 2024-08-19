شاهد.. طريق مزدوج أمام مدرسة بالطائف خطر يحدق بالطلاب.. والأهالي يناشدون

وأكد عدد من سكان الحي "الحلقة الشرقية"، الذي يحتضن المدرسة، وخصوصًا القريبين منها، وجود مطب صناعي واحد في الشارع المعني، ولكن لا يخدم المدرسة إطلاقًا؛ إذ يزدحم الشارع بالمركبات صباحًا وقت قدوم الطلاب، وكذلك ظهرًا وقت مغادرتهم المدرسة، مطالبين الجهات المختصة بالوقوف على ذلك الشارع، وزيادة المطبات الصناعية كحل يسهم -إن شاء الله- في حماية الأبناء الطلاب.