الصندوق السعودي للتنمية يوقّع مذكرة تفاهم تنموية لدعم قطاع الصناعة في عُمان

جدير بالذكر أن للصندوق السعودي للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977م، للإسهام في تمويل ودعم المشروعات التنموية في عمان، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.