"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.