"التخصصات الصحية": التحاق أكثر من 5600 متدرب بـ"البورد السعودي"

التحق أكثر من 5600 متدرب من أعضاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من الممارسين الصحيين ببرامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة البورد السعودي"؛ لينضموا إلى زملائهم المتدربين في 1950 برنامجًا تدريبيًّا معتمدًا لأكثر من 172 تخصصًا صحيًّا، يتم تنفيذها في 626 مقرًّا تدريبيًّا معتمدًا.