"الخطيب": 27 مليون سائح للمملكة خلال عام 2023.. أنفقوا 100 مليار ريال

وأوضح الخطيب أن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.