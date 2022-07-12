بالصور.. حُب التطوع يدفع منسوبي أمانة مكة لتوزيع الماء والمراوح الهوائية على الحجاج

وتمثلت المبادرة التي نفذها مركز خدمات سوق العرب بمشعر منى التابع لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع "مكتب 25" لحجاج جنوب آسيا، وهي عبارة عن توزيع ماء ومراوح للحجاج ومستلزمات يحتاج إليها الحاج عند رمي الجمرات، في إطار الشراكة المجتمعية التي تحرص على تنفيذها أمانة العاصمة المقدسة مع كل الجهات ذات العلاقة، وعلى مدار العام، خصوصًا أوقات المواسم.