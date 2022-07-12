بالصور.. حُب التطوع يدفع منسوبي أمانة مكة لتوزيع الماء والمراوح الهوائية على الحجاج

لم يقتصر دور أمانة العاصمة المقدسة على تقديم الأعمال المناطة بها من خدمات ونحوها داخل المشاعر المقدسة فحسب، بل تعدى ذلك إلى الشراكة وإطلاق مبادرة تطوعية في سبيل راحة ضيوف الرحمن.
وتمثلت المبادرة التي نفذها مركز خدمات سوق العرب بمشعر منى التابع لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع "مكتب 25" لحجاج جنوب آسيا، وهي عبارة عن توزيع ماء ومراوح للحجاج ومستلزمات يحتاج إليها الحاج عند رمي الجمرات، في إطار الشراكة المجتمعية التي تحرص على تنفيذها أمانة العاصمة المقدسة مع كل الجهات ذات العلاقة، وعلى مدار العام، خصوصًا أوقات المواسم.
وحظيت المبادرة باستحسان ضيوف الرحمن، طيلة أيام التشريق، وشارك فيها عددٌ من العاملين من منسوبي أمانة العاصمة المقدسة بمركز خدمات سوق العرب بمشعر منى تحت قيادة رئيس المركز، المهندس محمد جللة.