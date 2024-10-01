نيابةً عن وزير الخارجية.. "الرسي" يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة "داعش"

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، يوم أمس، بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة "داعش"، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلنكن، ومشاركة 87 دولة، والذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس التحالف.