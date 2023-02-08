هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توقع 10 اتفاقيات تعاون مشتركة

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع انطلاق المؤتمر الأول، 10 اتفاقيات تعاونية في عدد من المجالات المرتبطة بأعمالها ومهامها، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بخدماتها.
الاتفاقية الأولى: اتفاقية تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة يمثلها نائب المحافظ للشؤون الأمنية عبدالله النعيم، وزارة الحرس الوطني ويمثلها وكيل الوزارة أستاذ عبدالعزيز المهنا، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات أمنية لوزارة الحرس الوطني.
اتفاقية بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمثلها نائب المحافظ للشؤون الأمنية عبدالله النعيم، والمديرية العامة للدفاع المدني، ويمثلها مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الإدارية اللواء سلمان المنعم.
واتفاقية تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويمثلها النائب المحافظ للعمليات عبدالله السدحان، والهيئة العامة للطيران المدني ويمثلها الرئيس لقطاع الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة عوض السلمي، وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين الهيئتين.
اتفاقية تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويمثلها نائب المحافظ للاستراتيجية والتطوير المهندس عبدالله الفنتوخ، واتحاد الغرف السعودية، مع الأمين العام للاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع.
اتفاقية تنفيذية بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومثلها نائب المحافظ للاستراتيجية والتطوير عبدالله الفنتوخ، وشركة البحر الأحمر الدولية يمثلها كبير الإداريين أحمد غازي درويش، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطبيق الضوابط الجمركية في مستودع الإيداع وإعادة التصدير لشركة البحر الأحمر.
مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويمثلها نائب المحافظ الاستراتيجية والتطوير عبدالله الفنتوخ، ومكتب الضرائب في أستراليا ويمثلها مساعد المفوض روبرت تومسون، وتهدف إلى وضع الإطار العام لأنشطة التعاون في مجال إدارة الضرائب، وتبادل المعرفة والتدريب والمشاركة في الحوارات وندوات وبرامج العمل ذات الاهتمام.
اتفاقية تقديم خدمات إلكترونية بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويمثلها نائب المحافظ الأنظمة التقنية الرقمية المهندس حجر البدراني، وبين الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا "تبادل" ويمثلها رئيسة مجلس الإدارة سلطان آل الشيخ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية بين الهيئة وبين الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل".
مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمثلها وكيل المحافظ لرأس المال البشري حمد الحميدي، والأكاديمية المالية يمثلها مدير عام الأكاديمية مانع الخمسين، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون إلى تطوير وتوفير مستوى متقدم من التدريب والتعليم.
مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يمثلها وكيل المحافظ لرأس المال البشري حمد الحميدي، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "سايدما" يمثلها المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا بشار طبارا، وتهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير وتوفير مستوى متقدم من التدريب والتعليم.
مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويمثلها وكيل المحافظ رأس المال البشري حمد الحميدي، وبين مركز الدراسات الجمركية بجامعة أسترالية، ويمثلها المدير الإقليمي في الشرق الأوسط الدكتور جمال عليمات، وتهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير وتوفير مستوى متقدم من التدريب والتعليم.