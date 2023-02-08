هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توقع 10 اتفاقيات تعاون مشتركة

‬وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع انطلاق المؤتمر الأول، 10 اتفاقيات تعاونية في عدد من المجالات المرتبطة بأعمالها ومهامها، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بخدماتها.