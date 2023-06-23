"مؤسسة اليمامة الصحفية".. الفكر الإداري المتطور يتجاوز التحديات ويُحقِّق الأرباح

ويعكس صرف تلك الأرباح ما تتمتع به "اليمامة" من مصداقية، فضلاً عن الكوادر الإدارية، والفكر الإداري المستنير والمتطور الذي تعمل به، وأوصلها إلى تحقيق أرباح كبيرة في ظل ظروف صعبة، تعيشها المؤسسات الصحفية إقليميًّا وعالميًّا، وتراجُع حاد في السوق الإعلاني.. كما يحمل ذلك دلالة على نجاح جهود المؤسسة لتنويع مصادر الدخل، وابتكار البدائل الاستثمارية التي تضمن استمرار منظومة العمل في "اليمامة" عبر إصداراتها المختلفة، بالكفاءة ذاتها، والتميز الذي درجت عليه سابقًا.. كما يؤشر للملاءة المالية المتينة للمؤسسة.