"مؤسسة اليمامة الصحفية".. الفكر الإداري المتطور يتجاوز التحديات ويُحقِّق الأرباح

"مؤسسة اليمامة الصحفية".. الفكر الإداري المتطور يتجاوز التحديات ويُحقِّق الأرباح
يرتبط نجاح أي مؤسسة صحفية ارتباطًا وثيقًا بنجاح إدارتها، ورؤية هذه الإدارة لوظائف الرسالة الإعلامية التي تحملها المؤسسة، التي تتحدد بها مسؤوليتها الأخلاقية نحو المجتمع وأفراده، وحقوقهم الاتصالية، كما ترتبط بوعيها بقيم مجتمعها، ومسؤوليتها نحوه، وقدرة إدارتها على إدارة مطبوعاتها وصحفها، والتكيف مع المستجدات التكنولوجية.
ما كُتب أعلاه ينطبق بشكل كبير على مؤسسة اليمامة الصحفية التي نجحت في تحقيق أرباح كبيرة متخطية الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الصحفية في المنطقة والعالم، ومتجاوزة التحديات التي يمرُّ بها العالم، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتراجع في السوق الإعلاني، التي أثرت بشكل بالغ على مصادر دخل وتمويل العمل الصحفي والإعلامي.
كما واصلت المؤسسة مسيرتها الناجحة نحو التحول الرقمي عبر العديد من المنصات الفعالة والمؤثرة؛ لمواكبة الجديد في وسائل الإعلام، وتعزيز التواصل مع الجمهور المستهدف، منطلقة من إرث عريق.
فقبل أيام قليلة عقدت المؤسسة الصحفية العريقة اجتماع الجمعية العمومية رقم "64" الافتراضي، برئاسة منصور بن محمد بن صالح، عضو مجلس إدارتها، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة، وعواطف بنت مانع القحطاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الذي شهد استعراض ما تنوي المؤسسة القيام به في العام الحالي، ونقاط القوة التي ترتكز عليها المؤسسة في المستقبل.
وشهد الاجتماع الافتراضي كذلك المصادقة على الميزانية، ثم التصويت على قرار صرف الأرباح للعام الماضي 2022م، الذي أقرته الجمعية العمومية بصرف 30 ريالاً للسهم الواحد، بما يعادل 3% من رأسمالها.
ويعكس صرف تلك الأرباح ما تتمتع به "اليمامة" من مصداقية، فضلاً عن الكوادر الإدارية، والفكر الإداري المستنير والمتطور الذي تعمل به، وأوصلها إلى تحقيق أرباح كبيرة في ظل ظروف صعبة، تعيشها المؤسسات الصحفية إقليميًّا وعالميًّا، وتراجُع حاد في السوق الإعلاني.. كما يحمل ذلك دلالة على نجاح جهود المؤسسة لتنويع مصادر الدخل، وابتكار البدائل الاستثمارية التي تضمن استمرار منظومة العمل في "اليمامة" عبر إصداراتها المختلفة، بالكفاءة ذاتها، والتميز الذي درجت عليه سابقًا.. كما يؤشر للملاءة المالية المتينة للمؤسسة.
ولا شك، فقد قدّمت "اليمامة" نموذجًا يُحتذى به لما يمكن أن تكون عليه المؤسسات الصحفية الناجحة؛ إذ يمكن لتلك المؤسسات تحقيق أرباح كبيرة، متى ما تمت إدارتها بفكر جديد إبداعي مبتكر ومتطور.. فهذه الرسالة التي تقدمها "اليمامة" بتفعيلها لمواردها المادية والبشرية، ومواكبتها التطورات التكنولوجية، واتباعها الأساليب الحديثة.. وهي تحمل البشرى لغيرها من المؤسسات بإمكانية استثمار كوادرها وفرصها، وتحقيق النجاحات، وذلك بالاعتماد على المواهب الصحفية، والمهارة التجارية سوية، ومن خلفهم الفكر الإداري المواكب للتطور والتجديد.