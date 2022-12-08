"أدير العقارية" تطرح "ريحانة الرياض" إحدى أهم فرص الاستثمار العقاري المُدرة للدخل للبيع في مزاد علني

وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن أرض "ريحانة الرياض" التي تمتد على مساحة تبلغ 4,655 مترًا مربعًا؛ تعتبر واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري في الرياض، انطلاقًا من موقعها الاستثنائي في شارع العُليا العام بحي العُليا وسط مدينة الرياض، قريبًا من شارع التحلية، وطريقي العروبة ومكة المكرمة (خريص)، اللذين يتلاقوا مع طريق الملك فهد ليشكلوا شبكة نموذجية من الطرق تربط الأرض بأهم معالم الرياض الرئيسية (برج المملكة، برج الفيصلية، برج داماك، أبراج العليا والعنود، فندق نارسس، موسم الرياض، البوليفارد)، ومجموعة من أبرز مراكز التسوق والترفيه المجاورة للفندق (مركز المملكة للتسوق، بانوراما مول، الرياض جاليري، الأندلس مول، رويال مول، العليا فيو، سنتريا مول، وحديقة الملك سلمان).