"أدير العقارية" تطرح "ريحانة الرياض" إحدى أهم فرص الاستثمار العقاري المُدرة للدخل للبيع في مزاد علني

تطرح شركة "أدير العقارية" "ريحانة الرياض" التي تعتبر واحدة من أبرز فرص الاستثمار العقاري المُدرة للدخل في العاصمة الرياض؛ للبيع في مزاد علني يُقام في قاعة أروما للمناسبات والمؤتمرات، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022م.
وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن أرض "ريحانة الرياض" التي تمتد على مساحة تبلغ 4,655 مترًا مربعًا؛ تعتبر واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري في الرياض، انطلاقًا من موقعها الاستثنائي في شارع العُليا العام بحي العُليا وسط مدينة الرياض، قريبًا من شارع التحلية، وطريقي العروبة ومكة المكرمة (خريص)، اللذين يتلاقوا مع طريق الملك فهد ليشكلوا شبكة نموذجية من الطرق تربط الأرض بأهم معالم الرياض الرئيسية (برج المملكة، برج الفيصلية، برج داماك، أبراج العليا والعنود، فندق نارسس، موسم الرياض، البوليفارد)، ومجموعة من أبرز مراكز التسوق والترفيه المجاورة للفندق (مركز المملكة للتسوق، بانوراما مول، الرياض جاليري، الأندلس مول، رويال مول، العليا فيو، سنتريا مول، وحديقة الملك سلمان).
وأضاف آل سعد: بأن "ريحانة الرياض" تتميز بمقومات استثمارية عالية، فهي تحتضن فندقًا نموذجيًا بمساحة إجمالية تبلغ 45,045,62 مترًا مربعًا، يعتبر مقصدًا رئيسيًا لرجال الأعمال، والعائلات الذين يبحثون عن أماكن إقامة فاخرة في قلب العاصمة. علاوةً على ذلك فإن الفندق الذي يتكون من برج فاخر يحتضن 14 دورًا، من ضمنها 3 أدوار للقبو، ودور أرضي، وميزانين، وثمانية أدوار متكررة، إضافةً إلى مُلحق علوي، تتميز جميعها بإطلالاتٍ بانوراميةٍ ساحرةٍ على أجواء المدينة المُفعمة بالحياة، والتي جعلت "ريحانة الرياض" واحدة من أهم الفرص العقارية التي يمكن استثمارها بذكاء في عاصمة تنبض بالحيوية والنشاط.
وبيَّن آل سعد، بأن الازدهار السياحي الذي تشهده العاصمة وتزايد أعداد القادمين إليها من داخل وخارج المملكة، وتوجه "الرياض" بخطى ثابتة نحو نموٍ سكانيٍ متوقعٍ إلى قرابة 20 مليون نسمة مع حلول العام 2030، جعل من الاستثمار العقاري فرصة استثنائية لا تفوَّت، وجعل من الرياض المكان الأمثل لإطلاق الاستثمارات العقارية والسياحية المُزدهرة.