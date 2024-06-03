مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري جراحة ناجحة لإعادة كفاءة النظر لبريطانية تعاني من كسل وضَعف شديد بالعينين

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريضة بريطانية الجنسية بالعقد الخامس من العمر، عبر إجراء عملية دقيقة في كلتا العينين، بعد أن أرهقها البحث طوال 9 سنوات عن إيجاد علاج مناسب لحالتها، وتحديداً بعد أن أخبرها أطباء العيون في بريطانيا، بعدم القدرة على معالجة الكسل الشديد لديها بالعين اليسرى، وتدهور حدة الإبصار للأجسام البعيدة وصعوبة القراءة وفقاً لإفادتها، وهو الأمر الذي زاد من حدة المضاعفات، وأصبحت المريضة غير قادرة على أداء مهامها اليومية بصورة طبيعية.