اتفاقية بين "كاوست" و"سيريبراس سيستمز" في الذكاء الاصطناعي تثمر عن الترشح لجائزة جوردون بيل

وأكد أندرو فيلدمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "سيريبراس سيستمز" عن اعتزازه بهذا التعاون الرائد مع "كاوست"، قائلًا: "سعداء بهذا التكريم من قبل جوردون بيل، والذي حققناه بالشراكة المتميزة مع باحثي كاوست وباستخدام الحاسوب العملاق، وسيفتح إنجازنا الجديد كل ما هو ممكن لمعمارية المعالجة الزلزالية متعددة الأبعاد لإحداث تطورات تحولية على مستوى العالم في مجالات نمذجة المناخ والطقس، وعلم الفلك الحسابي، والاتصالات اللاسلكية، والتصوير الزلزالي، وغيرها".